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ديانا حداد تخضع لعمل جراحي.. وتُطمئن عشاقها

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأنت شقيقة النجمة اللبنانية ديانا حداد عشاقها عن حالتها الصحية، وذلك عقب خضوعها لعمل جراحي في المعدة.

ونشرت شقيقة الفنانة اللبنانية صوراً لديانا وهي في المستشفى، وقالت إنّ أختها أجرت العملية بنجاح، وإنّها ستكون بخير وصحة في الفترة القادمة.

وحظي المنشور بتعاطف كبير من عشاق مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمنوا الصحة والعافية للنجمة اللبنانية المحبوبة.

يذكر أنّ أغنية ما نستمر التي قدمتها ديانا حداد باللهجة العراقية تعد آخر أعمال ديانا حداد، وأغنية ما نستمر من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وحققت النجمة اللبنانية بهذه الأغنية نجاحاً كبيراً، إذ تجاوز مشاهدات الأغنية على يوتيوب 2 مليون و800 ألف مشاهدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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