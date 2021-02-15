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غوغل تستعد لإضافة 100 لعبة لخدمة ستاديا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتدعيم خدمة ستاديا للألعاب السحابية قررت شركة فيس بوك الأمريكية إضافة 100 لعبة جديدة للخدمة يوم 17 مارس القادم.

وستحتوي القائمة الجديدة على إصدارات من سلسلة Shantea، لعبة Kaze and the Wild Masks، لعبة Judgment القتالية، لعبة فيفا 2021، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الأخرى.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هذه الألعاب ستمنح المستخدمين تجربة فريدة من نوعها على منصة الألعاب الشهيرة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم.

يذكر أنّ منصة ستاديا حصلت في وقت سابق على مجموعة كبيرة من الألعاب المميزة كلعبة Cybepurk 2077، Assassin’s Creed Valhalla، وغيرها من الألعاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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