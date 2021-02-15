حرقة المعدة قد تدل على مرض خبيث

حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف الأشخاص من حرقة المعدة المستمرة، وقال إنّها قد تكون دليلاً على تطور الأورام الخبيثة.

وبرر ألكسندر مياسنيكوف السبب بتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، الأمر الذي يؤدي لتلف النسيج الطلائي (نسيج الظهارة) للمريء.

وأكد على أهمية إغلاق الصمام، وقال إنّ استمرار الحالة لعدة سنوات سيؤدي لتلف النسيج الطلائي بشكل تدريجي، وهذا ما يجعل الشخص يصاب بمتلازمة مريء باريت التي تعد حالة تسبق الإصابة بمرض السرطان.

وأشار الطبيب الروسي لإمكانية السيطرة على حرقة المعدة من خلال الحرص على التغذية الصحيحة، وتخفيض الوزن، وتناول الأدوية المناسبة لهذه الحالة.

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