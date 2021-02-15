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بعد اختفاء صياد.. السلطات الأسترالية تشرّح التماسيح

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفع اختفاء صياد أثناء قيامه برحلة صيد يوم 11 فبراير الجاري بالقرب من جزيرة هينشينبروك السلطات الأسترالية للقيام بتشريح التماسيح الموجودة في المنطقة بحثاً عن رفاته.

وقالت السلطات المحلية إنّ الصياد فُقِدَ في منطقة غايوندا كريك وأنّها عثرت على قاربه مقلوباً، وعليه آثار هجوم تماسيح، وهذا ما دفعها لقتل التماسيح الموجودة في المنطقة بحثاً عن بقاياه.

وأكدت السلطات عثورها على رفات بشرية في بطن تمساح بطول 4 أمتار كان موجوداً في المنطقة.

وإمساكها بتمساح آخر وتشريح جثته بحثاً عن بقايا الصياد المفقود، وذلك من أجل التأكد من وفاته وإعلانها.

يذكر أنّ هذا الهجوم يعدّ ثالث هجوم يقوم به التماسيح في منطقة كوينزلاند الأسترالية خلال شهر فبراير الجاري، لكنّ الفارق أنّ الضحيتين السابقتين تمكنتا من النجاة بحياتهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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