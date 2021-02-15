بعد اختفاء صياد.. السلطات الأسترالية تشرّح التماسيح

دفع اختفاء صياد أثناء قيامه برحلة صيد يوم 11 فبراير الجاري بالقرب من جزيرة هينشينبروك السلطات الأسترالية للقيام بتشريح التماسيح الموجودة في المنطقة بحثاً عن رفاته.

وقالت السلطات المحلية إنّ الصياد فُقِدَ في منطقة غايوندا كريك وأنّها عثرت على قاربه مقلوباً، وعليه آثار هجوم تماسيح، وهذا ما دفعها لقتل التماسيح الموجودة في المنطقة بحثاً عن بقاياه.

وأكدت السلطات عثورها على رفات بشرية في بطن تمساح بطول 4 أمتار كان موجوداً في المنطقة.

وإمساكها بتمساح آخر وتشريح جثته بحثاً عن بقايا الصياد المفقود، وذلك من أجل التأكد من وفاته وإعلانها.

يذكر أنّ هذا الهجوم يعدّ ثالث هجوم يقوم به التماسيح في منطقة كوينزلاند الأسترالية خلال شهر فبراير الجاري، لكنّ الفارق أنّ الضحيتين السابقتين تمكنتا من النجاة بحياتهما.

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