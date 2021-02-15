رائد فضاء روسي يحتفل بعيد الحب بطريقة غريبة.. شاهد

احتفل رائد الفضاء الروسي سيرغي كود-سفيرتشكوف بعيد الحب بطريقة استثنائية، حيث قام بنشر صورة التقطها من الفضاء لجزيرة توباي الواقعة في المحيط الهادئ، وبحيرة تشاد في القارة السمراء.

وعلّق رائد الفضاء الروسي على الصور أنّ الجزيرة المرجانية ذات السواحل الرملية البيضاء وأحواض الماء الفيروزية اللون، تعد واحدةً من أكثر الأماكن رومانسية في العالم، وبأنّ بحيرة تشاد تأتي على شكل قلب حب مميز.

وحظي منشور سيرغي كود-سفيرتشكوف بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من رواد تلك المواقع إعجابهم بالطريقة التي احتفل فيها بعيد الفالنتاين.

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