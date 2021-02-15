برومو فيلم السرب يُشعل مواقع التواصل (فيديو)

أشعل برومو فيلم السرب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استطاع الفيديو القصير تحقيق أكثر من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة على طرحه.

حيث طرح تامر مرسي منتج الفيلم الإعلان التشويقي على صفحته في “فيس بوك” وعلّق على المنشور بالقول، إنّهم حققوا نجاحاً بمسلسل الاختيار وأخافوا الأعداء، وإنّهم يحرصون من خلال فيلم السرب على إخافة التنظيمات الإرهابية.

واحتوى الفيديو على كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهر فيه نجوم العمل وأبطاله كأحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين وغيرهم.

وسيروي الفيلم قصة حقيقة وقعت أثناء قيام الوحدات الجوية المصرية بتنفيذ ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش في مدينة درنة الليبية.

وفيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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