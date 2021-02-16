“نوكيا” بالأزرار.. لكنه قابل لتثبيت “فيسبوك ويوتيوب”

أماطت شركة “إتش إم دي غلوبال” اللثام عن هاتفها الجديد “نوكيا 6300″، ويكمن سرّ تميزه في أنه يعمل بالأزرار، ولكنه في الوقت نفسه قادر على تثبيت التطبيقات المختلفة بما في ذلك “واتساب” و”فيس بوك” وتويتر ويوتيوب.

وذكرت صحيفة “روسكايا غازيتا”، إن الإعلان عن إطلاق الجهاز الجديد في السوق الأمريكي جاء من خلال رئيس الشركة جاهو سارفيكاس، عبر تغريدة له على “تويتر”.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة ملونة مقاس 2,4 بوصة، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي 512 ميغا بايت وسعة تخزين 4 غيغابايت قابلة للزيادة من خلال بطاقات ميكرو إس دي حتى 32 غيغابايت.

جدير بالذكر أن هذا الجهاز يسمح بالاتصال بشبكات 4G، ويحتوي على مقبس سماعة رأس وراديو “إف إم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية