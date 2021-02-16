أسباب حرقان الأنف من الداخل عديدة ومتنوعة، تعرف عليها وعلى كافة الأمور المهمة المتعلقة بهذا الموضوع في المقال الاتي:

ما هي أسباب حرقان الأنف من الداخل؟

هناك عدة أسباب من شأنها أن تؤدي إلى الشعور بحرقان الأنف من الداخل، ونذكر منها ما يأتي:

1. التهاب الأنف التحسسي (Allergic rhinitis)

تعد الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي من الأمور الشائعة، وهو التهاب يصيب الأنف من الداخل كرد فعل تحسسي من الجهاز المناعي تجاه مثيرات مختلفة للحساسية، مثل: الغبار أو حبوب اللقاح.

فعندما تجد هذه المسببات للحساسية طريقها إلى أنفك يطلق جسمك مواد كيميائية، مثل الهيستامين مما يؤدي إلى ظهور رد فعل تحسسي يترافق مع بعض الأعراض المزعجة، ومن بينها:

حكة أو حرقان في الأنف والفم والحلق والعينين.

انسداد الأنف.

وجع حاد في الرأس.

سيلان من الأنف والعينين.

هالات سوداء حول العينين.

العطس المتكرر.

من الممكن أن تساعد مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات في تخفيف الأعراض.

2. التهاب الأنف غير التحسسي (Nonallergic rhinitis)

يميل التهاب الأنف غير التحسسي إلى التأثير على البالغين بشكل خاص، حيث من الممكن أن يعاني الشخص المصاب من حساسية تجاه تلوث الهواء أو بعض الروائح أو المواد الكيميائية أو التغيرات في الطقس من التهاب غير التحسسي.

تسبب هذه الإصابة أعراضًا تستمر طوال العام، وتتمثل فيما يأتي:

العطس.

سيلان في الأنف.

انسداد الأنف.

حرقان في الأنف.

3. تغيرات في الطقس

تعد تغيرات الطقس من أسباب حرقان الأنف من الداخل، حيث أن الجفاف في الهواء يجعل الرطوبة في الجسم تتبخر بسرعة وخاصة في فصل الشتاء، وهذا ما يفسر تشقق اليدين والشفتين، كما يمكن أن يمتص هواء الشتاء الرطوبة من الأغشية المخاطية داخل الأنف مما يجعل الأنف جافًا ومتهيجًا.

ولحل هذه المشكلة من الممكن استخدام مرطب الجو في المنزل.

4. التهاب الجيوب الأنفية (Sinusitis)

تشبه الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية إلى حد كبير الإصابة بالزكام، حيث أن كلا الحالتين يمتلكان أعراضًا مشتركة كانسداد الأنف والصداع وسيلان الأنف.

ولكن تسبب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية بعض الأعراض المختلفة، ومن أهمها:

إفرازات خضراء من الأنف.

ألم شديد في الرأس.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

التهاب في الحلق.

السعال.

التعب العام.

رائحة فم كريهة.

ألم في الخدين والجبين.

5. فيروسات البرد (Cold viruses)

من الممكن أن تسبب الإصابة بفيروسات البرد العديد من الأعراض المختلفة، ومن بينها:

السعال.

ألم في الرأس.

سيلان في الأنف مع شعور بحرقة في الأنف.

الام في الجسم.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

6. تناول بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تترافق مع اثار جانبية بما فيها الشعور بحرقة داخل الأنف، ومن بين هذه الأدوية: مضادات الهيستامين، ومزيلات الاحتقان.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال الإفراط في استخدام هذه الأدوية يمكن أن تتفاقم أعراض جفاف الأنف لديك.

7. استنشاق الدخان والمهيجات الأخرى

من الممكن أن تساهم بعض المواد الكيميائية والتلوث في التهاب الأنف والجيوب الأنفية وبعض الحالات الأخرى التي تسبب حرقة الأنف.

ومن بين هذه المواد نذكر:

دخان التبغ.

المواد الكيميائية، مثل: الفورمالديهايد (Formaldehyde).

بعض الغازات، مثل: الكلور أو كلوريد الهيدروجين أو الأمونيا.

الغبار.

أمراض مزمنة تسبب حرقان الأنف من الداخل

إلى جانب الأسباب البسيطة المذكورة سابقًا، من الممكن أن يكون الشعور بحرقان الأنف من الداخل ناتج عن أمراض مزمنة، وهي على النحو الاتي: ﻿

الإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد ( Multiple sclerosis) وهو مرض يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.

الشعور بالتنميل (Paresthesia) الذي يتبعه ألم أو إصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر.

تناول مواد سامة سواء من نباتات أو مواد كيميائية.

الإصابة بحروق في أنسجة الجلد ناتج عن التعرض للحرارة الشديدة.

الإصابة بسكتة دماغية.

الإصابة بالنوبة الإقفارية العابرة (Transient Ischemic Attack).

من الجدير بالذكر أن هذه الأسباب تستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور.

كيف يتم تشخيص الشعور بحرقان الأنف من الداخل؟

إن تشخيص الشعور بحرقان داخل الأنف يعتمد على المسبب ورائها بالطبع، وهذا يعني أن الطبيب قد يطلب منك الخضوع لفحوصات عديدة ومن بينها فحوصات الحساسية من أجل الكشف ما إذا كان هذا السبب رئيسي وراء هذا الشعور.

في بعض الأحيان قد تسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الشعور بتنميل داخل الأنف، لذا إن كنت قد اختلطت مع مصاب بالفيروس أو تعتقد أنك مصاب به، عليك إجراء الفحص على الفور.

المصدر: ويب طب

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