اشترى وجبة محار.. فبصق طفله اللؤلؤة الأغلى في العالم

عثر سائق شاحنة تايلاندي على كنز ثمين ونادر داخل وجبة مأكولات بحرية أحضرها لعائلته، الأمر الذي قد يُغيّر مجرى حياته إلى الأبد.

واكتشف المواطن التايلاندي مونثيان جانسوك، البالغ من العمر 40 عامًا، وجود اللؤلؤة “ميلو” البرتقالية التي تعتبر نادرة للغاية، أثناء تناوله وجبة “محار بحر” اشتراها بحوالي 50 باهيتا، أي ما يعادل 1,5 دولار أمريكي، من سوق قريب من المنزل.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فقد كانت زوجة السائق قد قامت بطهي الوجبة وسلقها، لكن وخلال جلوس العائلة لتناول الطعام، لاحظ ابنهما وجود قطعة صلدة جدًا في فمه.

وفوجئت الأسرة عندما شاهدت الطفل يبصق اللؤلؤة كبيرة الحجم ذات اللون البرتقالي، وتزن ثمانية جرامات.

وقال رب الأسرة إن هذه اللؤلؤة الثمينة والنادرة ستغير مسار حياته تمامًا.

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