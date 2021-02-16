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ملكة جمال المكسيك مُتّهمة بالانضمام لعصابة خطف

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قد يخبو بريق ملكة الجمال المكسيكية، لورا موجيكا روميرو، خلف أسوار السجون، إذا أدينت بعقوبة السجن لمدة 50 عامًا، على خلفية اشتباه السلطات في ضلوعها ضمن أنشطة عصابة خطف.

وكانت “روميرو”، التي تنتمي لمدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك، في أواكساكا، قد تفوّقت خلال مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية لعام 2018، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال المكسيك في العام التالي.
وتبقى ملكة الجمال رهن الاعتقال، في الوقت الراهن، داخل أحد سجون ولاية فيراكروز المكسيكية.

وتعتبر “روميرو”، واحدة من ثلاث نساء وخمسة رجال تم اعتقالهم، على خلفية التورط مع منظمة إجرامية متخصصة في جرائم الخطف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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