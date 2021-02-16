طفل ينقذ جدته السبعينية من جريمة سطو مسلح

تمكّن طفل، لا يتجاوز عمره 12 عامًا، من إنقاذ جدته السبعينية، من جريمة سطو مسلح نفذها لصّان مُقنّعان، عندما أطلق النار عليهما بعدما اقتحما المنزل في جولدسبورو، بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

ووفق “سي إن إن”، أفادت المصادر الأمنية في الولاية بأن المجرمين هاجما منزل الجدة، البالغة من العمر 73 عامًا، وتسمى ليندا إليس، وطلبا منها الأموال الموجودة في المنزل، وأطلقا النار عليها مما تسبب في إصابتها، بعدما قام حفيدها بإطلاق النار عليهما.

ورأت الشرطة أن تصرف الحفيد أنقذ الجدة من موت محقق، حيث كان المجرمين سيطلقان عليها النار بعد اكتمال جريمة السرقة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن أحد المصابين تم العثور عليه قرب المنزل مصابًا بالعيار النار، ولقي مصرعه بعد ذلك في المستشفى الذي نقل إليه.

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