أحمد الفيشاوي يُعلن الحرب على محمد رمضان

أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، أن حربه مع الفنان محمد رمضان، قد انطلقت بالفعل، وذلك بمناسبة الطرح الأول لأغنيته المنتظرة “نمبر 2”.

وقال “الفيشاوي”، في أغنيته الراب: “تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه”.

وأثناء تصوير أغنيته “نمبر 2″، اعتبر “الفيشاوي” أن “الحرب ابتدت”.

وأضاف: أتمنى إصدار أعمال تسعدكم وتسليكم، ولو لم يحدث ذلك اشتموني على انستغرام كالعادة.

وفي نصّ أغنيته الجديدة، قال “الفيشاوي”: “اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقة، ومش هتفرق توك توك من سيارة “فيراري” في الكلكسة، أنا تنك يا عديم الذوق”. وأضاف في هجومه على رمضان: “انزلي دور ملاكمة، تجيلي في المايكروفون أنا صوت كروان”.

وقد ردّ “رمضان”، على “الفيشاوي”، وشارك مقطعًا مصورًا قصيرا له، عبر حسابه على “انستغرام” للتواصل الاجتماعي، ظهر فيه برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: “عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو… رقم 1 مش 2”.

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