مولودك الأول.. إليك 5 علامات تدلّ على شعوره بالجوع

أنجبت مولودك الأول، ولا شك في أنك لا تعرفين الكثير عن كيفية التعامل مع الأطفال، فقد يبكي من دون أن تعرفي السبب، كذلك لا يمكنك تحديد مدى شعوره بالجوع، ولكي تخرجي من هذه الدوامة ندعوك إلى أن تتبعي خمس علامات؛ يمكن أن تشير إلى أن صغيرك يريد تناول الطعام.

يمكن لبعض العلامات الواضحة أن تشير إلى مدى شعور طفلك بالجوع، تعرفي عليها لكي تتعاملي معه بالطريقة الصحيحة.

1 يحرك رأسه في كل الاتجاهات، وهذا يعني أنه يبحث عن وسيلة للرضاعة، سواءً كانت طبيعية أو بواسطة العبوة.

2 يصبح يقظًا، فعندما يشعر الطفل بالجوع يصبح متنبهًا إلى ما يحدث في محيطه، ولهذا يتحرك باستمرار بسبب الجوع.

3 يقوم بحركة الرضاعة بواسطة فمه، وخصوصًا في حال كان يضع سدادة الفم، ومن الممكن أن يضع إصبعه في فمه وأن يقوم بعملية رضاعة وهمية.

4 قد يقوم الطفل الصغير في حالة الجوع بتحريك لسانه مع إصدار صوت يشبه صوت مضغ الطعام، وقد يكون هذا الصوت في الكثير من الأحيان ضعيفًا.

5 يمكن أن يلجأ الطفل إلى البكاء الشديد مع تحريك جسمه بسرعة كطريقة للتعبير عن رغبته في الأكل، لكن لأن البكاء ينتج أحيانًا عن أسباب أخرى؛ من المهم أن تقومي بمحاولة تهدئته أولاً، وإذا لم يشعر بالتحسن قدمي له الحليب، فعدم فعلك هذا يمكن أن يؤدي إلى استمرار بكائه ثم إلى ابتلاعه الهواء، ممّا يعزّز احتمال معاناته من النفخة والغازات المؤلمة.

من الضروري أن تتعرفي على الإشارات والعلامات التي تدلّ على شعور طفلك الرضيع بالجوع، وأن تُحسّني التمييز بينها وبين علامات تشير إلى مشكلات أخرى.

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