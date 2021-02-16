أكثر 10 أماكن شهرة على “انستغرام”.. هل زُرتها من قبل؟

كشف موقع “bigseventravel” العالمي المختص في عالم السفر، عن أكثر الأماكن والدول في العالم شهرة على منصة “انستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وقال الموقع، في تقريره، إن البحث عن أجمل وأفضل الأماكن في العالم قد ارتفع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أن جائحة “كوفيد-19” منعت الملايين من السفر.

أولًا: طوكيو: بسبب الأضرحة القديمة والمعارض الفنية واللوحات الإعلانية المضاءة النابضة بالحياة؛ أصبحت طوكيو، عاصمة اليابان، أكثر الأماكن التي بحث عنها الناس على منصة “انستغرام”، خلال الفترة الماضية.

ثانيًا: الفلبين: تُعد الفلبين موطن العجائب؛ ففيه نهر تحت الأرض، ومصاطب الأرز الهادئة، بالإضافة إلى الثقافة والتاريخ النابضين بالحيوية عبر آلاف السنين، تضمّ الفلبين أكثر من 7500 جزيرة؛ كل جزيرة لديها جاذبيتها وسحرها الخاص.

ثالثًا: باريس: شوارع صاخبة مليئة بعازفي الموسيقى ومقاهٍ صغيرة ساحرة في كل الطرقات، الأضواء المتلألئة على برج إيفل، تعدّ باريس أحد أكثر المدن جاذبية في العالم، ويسميها البعض “عاصمة الرومانسية”.

رابعًا: نيويورك: يقولون عنها “المدينة التي لا تنام”، “مدينة الأحلام”، وبغض النظر عن الاسم الذي ستستخدمه، فإنها مدينة ستجعلك عاجزًا عن الكلام؛ لما فيها من مناظر خلابة مثل برج إمباير ستيت، أو جسر بروكلين الشهير.

خامسًا: اسطنبول: مزيجٌ مذهلٌ من الشرق والغرب، شوارع ملونة وأماكن دينية، مدينة يمكنك أن تلتقط صورًا فيها في أي مكان، وستكون صورًا مذهلة، مثل آيا صوفيا والبازار الكبير المشهور عالميًا، الذي يحتوي على محلات الحُلي والتوابل.

سادسًا: دبي: يقول التقرير إن دُبي صنعت أساسًا من أجل “انستغرام”، مدينة مليئة بالفخامة والأماكن الساحرة الأنيقة، دبي هي مدينة أحلام أي شخص؛ فهي موطن لأفخم فنادق العالم، تضمّ أيضًا برج العرب وجزيرة النخلة الشهيرة بالإضافة إلى واحدة من أجمل حدائق العالم.

سابعًا: هافانا: عاصمة كوبا المليئة بالمباني التاريخية والسيارات الكلاسيكية، يمكنك أيضًا التقاط بعض الصور المميزة للأزقة الملوّنة المليئة بالجداريات، هناك أيضًا أكثر من أربعة مليون هاشتاغ لكوبا على “انستغرام”.

ثامنًا: سيدني: ستبهرك مناظر الميناء والهندسة المعمارية والسحر الأسترالي، كما تضمّ المدينة دار أوبرا سيدني، وجسر هاربور، وهناك أكثر من 32 مليون هاشتاغ لسيدني على “انستغرام”.

تاسعًا: لندن: إحدى المدن التي لا يمكن أن تلتقط فيها صورة سيئة، ابحث عن لندن ففي انستغرام وستجد أكثر من 145 مليون صورة، ويعدّ قصر باكنغهام من أكثر المناطق شهرة في عاصمة الضباب، إضافة إلى المنازل الشهيرة ذات الألوان الزاهية، ولا يجب أن ننسى المقاهي والمطاعم التي تنضح بالسحر.

عاشرًا: شيكاغو: تضمّ المدينة العديد من المعالم، مثل تمثال بوابة السحاب ذو التصميم الفريد في ميلينيوم بارك، إضافة إلى مسرح شيكاغو وناطحات السحاب، كل هذا يجعلها موطنًا لمحبي التقاط الصور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية