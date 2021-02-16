ابل سوف تستبدل ساعة ابل الجيل الخامس أو SE مجاناً الآن في هذه الحالة!

بعض إصدارات الجيل الخامس من ساعة ابل Apple Watch Series 5 والنسخة الأرخص Apple SE بها مشاكل في الشحن، الأمر الذي دفع ابل إلى إطلاق برنامج لاستبدالها مجاناً.

مشكلة الشحن في ساعة ابل

ابل أطلقت اليوم بياناً رسمياً عبر موقعها الرسمي قالت فيه إن عدداً محدوداً من مستخدمي الجيل الخامس من ساعة ابل Apple Watch Series 5 و ساعة Apple Watch SE لديهم مشاكل في الشحن إذ تتوقف الساعة عن الشحن عند تفعيل وضع حفظ الطاقة Power Reserve Mode.

إطلاق تحديث watchOS 7.3.1

قامت ابل بإطلاق تحديث watchOS 7.3.1 من أجل استهداف تلك المشكلة. من المفترض أن يحل التحديث المشكلة في حالة عدم حدوثها من قبل، وفي حالة حدوثها من قبل على الأرجح لن ينجح التحديث في حلها.

استبدال الساعة

إذا كنت تعاني من تلك المشكلة، عليك أولاً اتباع تعليمات ابل بتنزيل التحديث الجديد للساعة الذي يحمل رقم 7.3.1، وكذلك محاولة وضع الساعة على الشاحن لمدة 30 دقيقة على الأقل لمعرفة إن كانت ستبدأ الشحن أم لا.

إذا كان لديك الجيل الخامس من ساعة ابل Apple Watch Series 5 أو النسخة الأرخص Apple Watch SE ولم تُحل المشكلة بعد التحديث (مشكلة عدم الشحن في وضع حفظ الطاقة) حينها تكون الساعة التي تمتلكها مؤهلة للاستبدال مجاناً من ابل.

هذه المشكلة تندرج ضمن فئة مشاكل التصنيع التي تلتزم ابل بإصلاحها أو استبدال المنتج كلياً مجاناً وفق الضمان المرفق بالجهاز ( كل ما تود معرفته حول ضمان ابل ).

يمكنك التوجه إلى اقرب متجر لأبل أو وكيل معتمد لها في نطاقك الجغرافي من أجل استبدال الساعة بواحدة أخرى جديدة في حالة ثبوت المشكلة.