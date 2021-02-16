لماذا يجب عليك حذف تطبيق SHARE it من جهازك؟

تطبيق مشاركة الملفات SHARE it هو أحد أشهر التطبيقات على منصة الأندرويد إلا أنه من الأفضل الاستغناء عنه بسبب المشاكل والثغرات الأمنية التي يحتويها.

وفقاً لشركة Trend Micro الأمنية، فإن التطبيق الشهير SHARE it به ثغرات أمنية في غاية الخطورة تتيح للمخترقين استغلال الصلاحيات الخاصة بالتطبيق من أجل الوصول إلى بيانات المستخدم والتلاعب بها.

كما تتيح تلك الثغرات – على الأقل من الناحية النظرية – إمكانية تشغيل برمجيات خبيثة “فيروسات” أو تثبيت تطبيقات من تلقاء نفسها على الجهاز.

شركة Trend Micro الأمنية قالت أنها أبلغت مطوري تطبيق SHARE it بالمشكلة قبل ثلاثة أشهر، كما تم أيضاً إرسال تنبيه إلى جوجل بذلك كونها المالكة لمتجر جوجل بلاي، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

يعد ذلك التطبيق أحد أشهر تطبيقات الأندرويد إذ تم تحميله من المتجر أكثر من مليار مرة، وتشرف على تطويره شركة صينية، ويتوفر على عدة منصات وأنظمة تشغيل.

قبل الحديث الجاري عن المشاكل الأمنية في التطبيق، كانت هناك شكاوى متكررة من مستخدمي التطبيق من كثرة الإعلانات والتنبيهات المزعجة التي تعرض أحياناً محتوى مخل بالآداب والذوق العام.

بدلاً من تطبيق SHARE it هناك بدائل أخرى أفضل لنقل الملفات بين أجهزة الأندرويد مثل ميزة Nearby Share في النظام نفسه أو تطبيق ShareMe من شاومي أو تطبيق Files من جوجل وغيرها من البدائل.