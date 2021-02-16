محاسب في البريد الياباني يسرق أكثر من 2 مليون طابع بريد بقيمة 891 ألف دولار

قام كبير المحاسبين السابقين بأحد فروع البريد الياباني بسرقة طوابع بريدية قيمتها 891 ألف دولار وألقت السلطات اليابانية القبض على المشتبه به والذي من الممكن أن يكون متورط أيضاً في عمليات احتيال مالية أخرى.

وتبين أنه قام بعملية السرقة عند إرسال عدد كبير من الرسائل أو البطاقات البريدية ولكن ترسل بدون طوابع، ويقوم بعدها ببيع الطوابع خصومات إلى متاجر متخصصة في بيع تذاكر الطيران والقطارات والكوبونات.

يذكر أن المحاسب السابق اختلس أموالا ومقتنيات ثمينة تصل قيمتها إلى ما يعادل 2.6 مليون دولار، وقد أقر خلال الاستجواب بارتكابه للجريمة.

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