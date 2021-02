أكبر 10 قوات جوية بالمنطقة لعام 2021 وتركيا في الصدارة

لا شك في أن كفاءة سلاح الجو تشكل عنصراً هاماً في تحديد سير المعركة، إذ يمكن للجيوش بسيطرتها الجوية تحويل مسار الحرب على الأرض بشكل جذري.

وفق ما أورد موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لإحصائيات 2021، يشمل الترتيب أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة، أما الطائرات قيد التطوير حاليًا أو تحت الطلب للعام القادم لا تؤخذ في الاعتبار.

وبحسب ما ذكرت قناة سي إن إن”، إلى أن امتلاك عدد كبير من الطائرات لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته لدى الجيوش، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى في المنطقة من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة على مصر التي كانت تتقدم خلال السنوات الماضية، حيث جاء تصنيفها في المرتبة الثانية بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية وفقاً لـ “غلوبال فاير باور”.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

من جهتها حلت الجزائر في المرتبة السادسة بـ551 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ516 طائرة حربية متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.

