سامسونج تخطط لإطلاق خاصية Quick Share لنظام ويندوز 10

هناك مميزات كثيرة في نظام iOS لم يكن لديها بديل مباشر وخام في نظام أندرويد، ومنها خواصل AirDrop لنقل الملفات وiMessage للمراسلة، لذلك طورت سامسونج خاصية Quick Share والتي ببساطة تحل محل خاصية AirDrop لكن في هواتف سامسونج، والخاصية بالفعل متوفرة منذ فترة طويلة، لكنها ستحصل على تحديث مميز جدًا خصوصًا لمستخدمي ويندوز 10.

خاصية Quick Share قادمة لنظام ويندوز 10

تعمل خاصية كويك شير ببساطة على إتاحة إرسال الملفات بمختلف أنواعها بين هواتف سامسونج، والخاصية متاحة بالفعل لمعظم هواتف سامسونج بمختلف إصدارات أندرويد حتى الهواتف القديمة نسبيًا، لكن عندما تريد أن تنقل ملف من هاتفك الجالكسي إلى الكمبيوتر الخاص بك يزداد الأمر صعوبة.

سامسونج ومايكروسوفت تربط بينهم علاقات وطيدة، وهي التي تتمثل في برمجيات مشتركة كثيرة مثل Link to Windows في هواتف سامسونج وكذلك الترابط بين تطبيق الملاحظات الخاص بسامسونج وتطبيق OneNote، والآن تعمل سامسونج على توفير تطبيق Quick Share بكامل مميزاته لنظام ويندوز، وهو ما يعني سهولة نقل الملفات والصور من هاتفك لكمبيوترك، تمامُا مثل AirDrop.

حسب المصادر، التطبيق قادم إلى متجر مايكروسوفت في وقت قريب جدًا، وسيتيح نقل الملفات عبر الاتصال بين الهاتف واللابتوب من خلال نفس شبكة الوايفاي أو من خلال البلوتوث أو كلاهما، لكن وللأسف لا يوجد موعد إطلاق رسمي للتطبيق حتى الآن.

يُذكر أن هناك تطبيق آخر يحمل الاسم Samsung Flow وهو متوفر على ويندوز 10 بالفعل، يمكنك الاعتماد عليه في نفس المهمة.