تسريب المواصفات الكاملة والتصميم المتوقع للهاتف المنتظر جالكسي A72

سلسلة جالكسي A هي واحدة من أكثر سلاسل سامسونج مبيعًا، السلسلة تبدأ من A10 وتصل حتى A70 مع إصدارات استثنائية مثل A80، وكل إصدار من هذه الإصدارات حصل على تحديث أو أكثر، وقد حدّثناكم عن إصدار جالكسي A52 وتسريباته، واليوم ننقل لكم كل ما نعرفه عن هاتف جالكسي A72 المنتظر!

تسريب مواصفات وتصميم هاتف جالكسي A72

عرفنا أن هاتف جالكسي A72 سيأتي بإصدارين، إصدار داعم لشبكات الجيل الخامس وإصدار يكتفي بدعم شبكات الجيل الرابع، والهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ لكن ما سيميزها هو دعمها لتردد 90 هيرتز، هذا في حين أن هاتف جالكسي A72 سيعتمد على نظام كاميرات خلفية رباع العدسات.

كاميرات Galaxy A72 ستتكون من مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، مستشعر واسع Ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل هذا إلى جانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو بنفس الدقة، وهي أرقام ممتازة لهذه الفئة السعرية بالرغم من وجود أفضل عند المنافسين.

التصميم المتوقع للهاتف الجديد:

الهاتف قادم مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، هذا مع مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة كحال هذه السلسلة، بالإضافة لذلك فالهاتف يعتمد على معالج سنابدراجون 720G مع 8/6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 128/265 جيجابايت حسب خيار المستخدم.

سيأتي الهاتف -وهو أمر مميز- مع مقاومة للمياه والغبار بمعيار IP67 إلى جانب بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير ودعم الشحن السريع 25 واتّ! حسبما نعلم، الهاتف سيأتي بسعر في حدود 450 دولار أمريكي.