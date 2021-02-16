ابل لا تزال تفكر في الايفون القابل للطي – وهذه معلومات جديدة عنه!

الهواتف القابلة للطي لم تعد شيئاً جديداً فهناك بالفعل هواتف متاحة للشراء في الأسواق من سامسونج وهواوي و ابل لازالت تراودها فكرة إطلاق ايفون قابل للطي.

معلومات جديدة

شركة أومديا Omdia الاستشارية والمتخصة في التحليلات وأبحاث السوق نشرت معلومات جديدة حول الايفون القابل للطي.

الايفون القابل للطي وفقاً للمعلومات الجديدة سيكون بشاشة بقياس يتراوح بين 7.3 و 7.6 إنش وستكون من نوع OLED كما هو متوقع، بذلك يكون هذا الهاتف في حجم أجهزة الايباد ميني.

شاشات OLED هي الشاشات الوحيدة القابلة للطي وليست شاشات LCD، كما أن ابل لديها توجه في السنوات الأخيرة للانتقال كلياً إلى شاشات OLED مثلما رأينا مع سلسلة هواتف ايفون 12.

ابل سوف تبتاع شاشات الأوليد المخصصة لهذا الغرض من سامسونج والتي تعتبر المنتج الحصري لهذا النوع من الشاشات مع شركة LG.

دعم قلم ابل

مع قياس الشاشة الكبير والسعر المرتقع المتوقع للجهاز سيتم دعم قلم ابل Apple Pencil للكتابة والرسم، وسيباع بصورة منفصلة كما هي العادة.

دعم قلم ابل لهواتف الايفون يتم الحديث عنه منذ الإعلان عن القلم عام 2019 ولكن لا يزال متوافقاً فقط مع أجهزة الايباد، لذا قد تكون تلك ميزة حصرية في الايفون القابل للطي فقط.

موعد الإطلاق

وفقاً لأحدث التسريبات، فإن موعد الإطلاق المتوقع لهذا الايفون سيكون في عام 2023.

هذا أيضاً ذات النطاق الزمني الذي تحدثت عنه وكالة بلومبيرج الإخبارية التي ذكرت سابقاً أن أبل تجري اختبارات على النسخة الأولية ومن المتوقع جاهزيتها بحلول عام 2022 أو 2023.

بالإضافة إلى الايفون القابل للطي، سوف نشهد أيضاً بالتوازي إطلاق منتج آخر جديد كلياً وهو نظارة ابل الذكية التي تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR.