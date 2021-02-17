تسريب ضخم لهاتف مي 11 ألترا – قادم مع كاميرا ضخمة، شاشة ثانوية وتقريب 120 ضعف

سلسلة مي 11 شكلت إثباتًا لأن شاومي حقًا قادرة على المنافسة بشراسة في فئة الهواتف الرائدة! وهذا ما تأكدنا منه بعد الكشف عن هاتف شاومي مي 11 الرائد، وها هي التسريبات تكشف عن تفاصيل هاتف شاومي مي 11 ألترا! الإصدار الأكثر قوة وتفوقًا وأقوى هاتف في مسيرة شاومي بأكملها!

مواصفات ومميزات هاتف مي 11 ألترا

تم تسريب كل المعلومات عن الهاتف من خلال قناة على يوتيوب! وهي قناة فلبينية تمكن صاحبها من الحصول على الهاتف بإصدارين هم الأبيض والأسود، وقد تمكّن هذا الشخص من عرض كافة تفاصيل الهاتف الجديد إلى جانب شكله وصوره بالتأكيد، كما يمكنك أن تتوقع، الفيديو الخاص به قد تم حذفه من على يوتيوب، لكن الصور والمعلومات لازالت موجودة.

يتميز الهاتف الجديد وطبقًا للفيديوهات والصور بأنه قادم مع كاميرا خلفية ضخمة جدًا، وهي التي تضم نظام الكاميرات بالكامل إلى جانب شاشة صغيرة ثانوية، وهي التي سيمكن استخدامها في التقاط صور سيلفي احترافية، هذا بالإضافة لنظام فلاش ثلاثي وتقريب 120 ضعف، لكن منطقة الكاميرا الخلفية فعلًا ضخمة.

أما عن مواصفات الهاتف فهي غير مؤكدة بعد، من المتوقع أن يأتي هاتف شاومي مي 11 ألترا مع شاشة 6.8 بوصة أوليد بتردد 120 هيرتز وبدقة WQHD+ مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 50+48+48 ميجابيكسل مع عدسات رائدة بالطبع، هذا بينما سنرى ذواكر رائدة من أنواع LPDDR5 للذواكر العشوائية وUFS 3.1 للذواكر التخزينية.