هل نقول وداعًا للكاميرا الأمامية؟ فكرةٌ مجنونةٌ من شاومي لـ”السيلفي”

كشف يوتيوبر فلبيني، عبر قناته على منصة “يوتيوب”، عن نموذج أولي للهاتف الرائد القادم من شركة “شاومي”، ويحمل اسم “مي 11 ألترا”، وذلك بعد النجاح الذي حققه الهاتف “مي 10 ألترا”، والذي تم إطلاقه العام الماضي.

الهاتف؛ لا يختلف كثيرًا عن الهواتف الذكية الحالية، لكنه يحتوي على شاشة ثانوية في الواجهة الخلفية، توجد هذه الشاشة في وحدة الكاميرا، ومقاسها 1 بوصة تقريبًا.

لم يتم الكشف عن مواصفات هذه الشاشة، حتى الآن، لكن من المؤكّد أنها سوف تستخدم لالتقاط صور السيلفي بالكاميرا الخلفية، ذات القدرات المميزة.

ووفقًا لصاحب الفيديو؛ فإن الهاتف سيكون بشاشة مقاس 6,81 بوصة، بدقة +QHD، مع طبقة حماية من نوع “غوريلا غلاس فيكتوس”، وتضمّ الشاشة، أيضًا، كاميرا سيلفي في ثقب أعلى يسار الشاشة بدقة 20 ميجابكسل.

أما وحدة الكاميرا؛ فيتضح من مقطع الفيديو، أن الهاتف يدعم التقريب الهجين حتى 120 ضعفًا، مع كاميرا ذات عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ويأتي بمُكبّرات صوت بالتعاون مع Harman / Kardon، البطارية؛ سعتها 5000 ميلي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 67 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 60 واط، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 10 واط.

لم يتم الكشف عن موعد الإعلان عن الهاتف، علمًا بأن “شاومي” أعلنت عن Xiaomi Mi 10 Ultra، في أغسطس العام الماضي.

جديرٌ بالذكر أن “شاومي” أعلنت، مؤخرًا، عن الهاتف الجديد Xiaomi Mi 11 الذي جاء بمعالج “سناب دراغون 888″، وهو أول هاتف في العالم استخدم هذا المعالج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية