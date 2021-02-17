تحديث iOS 14.5 – إطلاق النسخة التجريبية الثانية وهذه أهم التغييرات!

تحديث iOS 14.5 لا يزال في الوضع التجريبي وقد أطلقت ابل النسخة التجريبية الثانية منه والتي تضم بعض الإضافات والتحسينات البسيطة مقارنة بما رأيناه في النسخة التجريبية الأولى.

وجوه تعبيرية جديدة

تمت إضافة وجوه تعبيرية جديدة، تم تجميعها في الصورة المرفقة بالإضافة إلى تحسين بعض التصميمات بها.

إصلاح مشكلة الشاشة الخضراء في هواتف ايفون 12

بعض هواتف الايفون 12 تعاني من مشكلة في الشاشة حيث تبدو الشاشة كما لو كانت مغطاة بفلتر أخضر أو إضاءة خضراء.

هذه المشكلة بدأ الحديث عنها منذ نوفمبر الماضي وبعدها أطلقت ابل عدة تحديثات بهدف إصلاحها. المستخدمون الذين لا يزالون يعانون من تلك المشكلة إلى الآن قد يستفيدون كثيراً من تحديث iOS 14.5 القادم.

ميزة أمنية جديدة في الايباد

يحتوي التحديث على ميزة أمنية جديدة في أجهزة الايباد بحيث يتم إغلاق الميكروفون الداخلي للجهاز في حالة إغلاق غطاء الحماية الخاص بالجهاز لمنع التطبيقات من الوصول إليه.

هذه الميزة كانت موجودة أولاً في أجهزة الايباد برو إصدار 2020 والآن تقوم ابل بتوفيره للمزيد من أجهزة الايباد.

تطبيق الاختصارات

تمت إضافة اختصارات جديدة من أجل التقاط صورة للشاشة “سكرين شوت”، والتبديل بين أوضاع بيانات الهاتف 4G أو 5G.

تطبيق الموسيقى

هناك تغييرات بسيطة في الواجهة، عند الضغط مطولاً على أي مقطع صوتي أو أغنية سوف يظهر خياران: تشغيلها كآخر مقطع في الألبوم، وعرض كامل الألبوم. أيضاً تم استبدال زر التنزيل بثلاث نقاط تعرض خيارات مختلفة خاصة بالمقطع.

إضافات أخرى

تحسين عرض إشارات الخصوصية Privacy Labels وخاصة في الوضع الليلي داخل متجر الآب ستور.

بعض الإشارات إلى منتجات قادمة من ابل مثل بطارية ذكية “باور بانك” وجهاز التتبع ابل AirTags المنتظر.

من المتوقع أن يتم إطلاق تحديث iOS 14.5 نهاية شهر مارس المقبل بالتوازي مع الإعلان عن منتجات جديدة لأبل.