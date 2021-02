يسرق جملا ليهديه لحبيبته في عيد ميلادها.. يحدث في دبي

دفع شاب في الإمارات ثمن حبه لفتاة ،غاليا، حين أقدم على السرقة رغبة بتنفيذ أمنيتها في عيد ميلادها، إذ انتهى به الأمر هو وصديقته لدى الشرطة في دبي.

طلبت فتاة من صديقها جملا هدية في عيد ميلادها، ولأنه لم يكن يمتلك ثمنه، قرر سرقة جمل حديث الولادة من إحدى المزارع القريبة من مزرعته، وأهداها إياه، لكنهما اتفقا خوفا من الشرطة، أن يدعيا العثور عليه أمام المزرعة، وجهلهما بهوية صاحب رضيع الجمل، اعتقادا منهما أنهما بذلك سيحتفظان به وستدعه الشرطة لهما.

و قال مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله المعصم، أن ”بلاغا ورد من أحد الأشخاص عن اختفاء رضيع جمل بعد ساعات من ولادته، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، لم يتم التوصل إلى ما يخص هوية سارق الجمل الصغير، لكن بعد عدة أيام اتصل الشاب السارق بالشرطة، بناء على اتفاقه مع حبيبته، مدعيا عثوره على الجمل الصغير أمام مزرعته“.

وأضاف: ”تم الانتقال إلى موقع البلاغ، لكن رواية الشاب لم تكن مقنعة خاصة وأن المسافة بين المزرعة التي ولد فيها الجمل وبين مزرعته أكثر من 3 كيلومترات، وهناك شارع رئيس يفصل بينهما، إضافة إلى صعوبة السير كل هذه المسافة بالنسبة لجمل حديث الولادة.

وأضاف العميد المعصم أن الشكوك حامت حول الشاب بعد روايته عن العثور على الجمل، وبتضييق الخناق عليه، اعترف أنه قام بسرقة الجمل ذي السلالة النادرة وباهظة الثمن تلبية لرغبة حبيبته التي طلبت منه إهداءها جملا في عيد ميلادها، مبينا أنه قام بالتسلل إلى المزرعة وعثر على الجمل الرضيع فحمله ليلا وفرّ به، ولكنه لم يعرف كيف يتصرف به هو والفتاة، فاتفقا على افتعال قصة العثور عليه. وفقا لموقع إرم نيوز.

وبعد إعادة الجمل الصغير لصاحبه، تمت إحالة الشاب والفتاة إلى النيابة العامة بتهمة سرقة جمل.

