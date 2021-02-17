نتفليكس تجلب الشهرة لصانع رقعة شطرنج إسباني

تسبب عرض سلسلة مناورة الملكة على منصة نتفليكس في زيادة مبيعات صانع رقعة شطرنج إسباني الإسباني ديفيز فيرير، وذلك بعدما ظهرت لوحات شركته في إعلان المسلسل.

وأوضح ديفيد فيرير، الذي يدير “ريشابادوسفيرير”، “ذات يوم أتيت إلى العمل وأخبرني زميلي ميغيل أن منصة نتفليكس العملاقة في مجال البث التدفقي قد أصدرت سلسلة جديدة بعنوان مناورة الملكة’ وظهرت بعض لوحات ‘ريشابادوسفيرير’ في الإعلان عن هذا المسلسل”.

وأشار فيرير البالغ من العمر 30 عاماً، إلى إن طلبيات ألواح الشطرنج ازدادت بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت.

وأضاف، اللوحة التي ظهرت في الإعلان أصبحت الأكثر طلباً، وبأنّ الحصول عليها يكون فقط عن طريق موزع ألماني رشح اللوحات لكي يعرضها المسلسل.

وأكدّ قيامه شركته بإيجاد طرق أخرى لبيع لوحات الشطرنج بعد زيادة الطلب عليها بشكل كبير بعد عرض المسلسل.

وتابع الإسباني ديفيز فيرير، حديثه، إنّ الطلبات التي وصلت لشركته التي تقع بالقرب من لاجارايجا بالقرب من مدينة برشلونة ارتفعتمن 22 ألف في العام الماضي إلى 45 ألف في العام الجاري.

وبحسب موقع “ذي إندبندنت” البريطاني، فإنّ عمليات البحث عن ألعاب الشطرنج ازدادت خلال الأيام العشرة التي تلت عرض السلسلة أواخر العام الماضي على موقع “إي باي” بنسبة 273 %.

ومسلسل مناورة الملكة مقتبس من رواية لوالترتيفيس التي نشرت بنفس الاسم عام 1983، وعرض لأول مرة في أكتوبر 2020.

ويروي المسلسل المكون من 7 حلقات تدور أحداثها في خمسينيات وستينيات القرن ال 20 قصة بيث هارومون ودخولها لعالم الشطرنج الذي يسيطر عليه الذكور وتفوقها فيه.

يذكر أنّ لعبة الشطرنج تعد من أقدم الألعاب الذهنية في العالم، ويطلق عليها لعبة الملوك لأنّهم كانوا يدمنون على ممارستها.

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