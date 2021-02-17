طفل يطلق النار على لصين اقتحما منزل جدته

اقتحم لصان منزل سيدة تبلغ من العمر 73 عاماً وطلبا منها المال واطلق أحد اللصين النار عليها مما دفع حفيدها الى إطلاق النار عليهما ومقتل أحدهما وفقا للشرطة في جولدسبورو، بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وقالت الشرطة أن الطفل تصرف بطريقة جيدة ودافع عن نفسه ولولا تصرفه لكان الوضع سيسير نحو الأسوأ، ولاذوا بالفروار فور إطلاق النار وبعدها عثروا على أحد المشتبه بهما وهو مصاب بعيار ناري حيث نقل إلى المستشفى وتوفي هناك متأثرا بجروحه.

يذكر أن الطفل يبلغ من العمر 12 عاماً وقالت الشرطة حول عملية القتل التي ارتكبها الطفل أنه حاول ان يدافع عن نفسه ومن غير المتوقع توجيه تهم إلى الطفل البالغ من العمر 12 عاما.

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