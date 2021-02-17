“الساقي اللبنانية” تفوز بجائزة الناشر عبد العزيز المنصور

فازت دار الساقي اللبنانية بجائزة الدورة الثانية في جائزة الناشر الكويتي الدكتور عبد العزيز المنصور لدعم الناشرين لقصص الأطفال.

وحصلت “الساقي” على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي عن قصته نزهتي العجيبة مع العم سالم التي كتبتها الراوية الإماراتية ناديا النجار، ورسمت شخصياتها الفنانة السورية جلنار حاجو.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم في بيان صحفي للناشرين العرب طارق البكري، في حديثه حول الجائزة، إنّ لجنة التحكيم لهذه الدورة ضمت الدكتورة وفاء الشامسي (من سلطنة عمان)، والدكتور أشرف قادوس (من مصر)، والشاعر محمد جمال عمرو (من الأردن)، والأديب صالح الغازي (من مصر).

وعبّر البكري، عن شكر لجنة التحكيم للناشر الكويتي عبد العزيز المنصور الذي تحمل هذه الجائزة اسمه، والذي أسس مكتبة (ذات السلاسل) الكويتية قبل نحو خمسين عاماً والتي غدت اليوم إحدى أشهر دور النشر العربية وأسهمت، ولا تزال، بنشر وتوزيع آلاف الكتب في شتى العلوم والمعارف.

وبرّرت لجنة التحكيم اختيارها لقصة نزهتي العجيبة مع العم سالم برشاقة الأسلوب، تكامل العناصر، سهولة الألفاظ، والسرد المشوق، وقالت إن القصة احتوت على رسوم مبتكرة، وطباعة فاخرة.

من جانبه أفاد رئيس “اتحاد الناشرين”، محمد رشاد، إن “هذه الجائزة رغم حداثتها النسبية ورغم تداعيات جائحة (كورونا) على الناشر العربي، فإنها استطاعت أن تقدم نموذجاً حياً للتضامن والتآخي ما بين الناشرين العرب”.

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