حقيبة الجينز تتصدر الموضة النسائية لعام 2021

ذكرت مجلة آل، إنّ حقيبة الجينز تصدرت الموضة النسائية في العام 2021، حيث قامت الماركات العالمية الشهيرة كديور، شانيل، توم فورد، وسان لوران وغيرها بإطلاق العديد من الموديلات الأنيقة منها.

وأشارت المجلة المختصة في عالم الموضة والأزياء، إلى تميز حقيبة الجينز بالأناقة مع ملابس الجينز، ودعت السيدات لتنسيق عند اختيارها لتنسيق درجات الجينز بين الفاتحة والغامقة.

وأضافت المجلة، إمكانية لبس هذه الحقيبة مع خامات أخرى كالقطن والجلد، بالإضافة لإمكانية ارتدائها مع بدلة رياضية للتمتع بإطلالة عصرية مميزة.

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