تويتر تعلن رسميًا عن خاصية الرسائل الصوتية في المحادثات

الصوتيات الآن أصبحت في غاية الأهمية، خصوصًا بعد النجاح الذي حققته شبكة Clubhouse الاجتماعية الجديدة والتي تعتمد في أساسها بشكل كامل على الصوتيات! وها هي توتير تعلن اليوم عن خاصية الرسائل الصوتية Voice DM وببساطة الخاصية الجديدة ستسمح لك بإرسال رسائل صوتية لأصدقائك ولمن تتابعهم على تويتر بشكل مباشر، وهي خاصية لم تكن متواجده من قبل بالرغم من تواجدها في تطبيقات مثل ماسنجر وواتساب أو حتى إنستجرام.

خاصية الرسائل الصوتية في المحادثات تصل إلى تويتر

تأتي الخاصية الجديدة بعد إعلان تويتر عن خواص مثل التغريدة الصوتية Audio Tweet وكذلك خاصية Audio Space للتواصل الصوتي، ويظهر لنا أن تويتر حقًا تهتم بالتواصل الصوتي حاليًا، الخاصية الجديدة في تويتر بدأت في الوصول حاليًا بشكل تجريبي لدول معينة وهي الهند، البرازيل واليابان، لكنها في طريقها لتصل لجميع دول العالم حاليًا.

بعد طرح الخاصية الجديدة سيكون بإمكانك تسجيل رسالة صوتية بشكل مباشر تمامًا مثل واتساب أو ماسنجر ومن ثم إرسالها لأصدقائك، وطول مدة التسجيل ستصل إلى 140 ثانية.

حتى الآن لم توضّح تويتر موعد إطلاق الخاصية الجديدة لجميع دول العالم، لكن ما هي إلى مسألة أيام أو أسابيع، وسيمكنك إرسال الرسالة من خلال الأيقونة الجديدة -والتي يمكنك أن تراها في الصورة بالأعلى- في أسفل يمين الصور.

سيمكنك إرسال نفس النوع من الرسائل من خلال التطبيق على هاتفك الذكي أندرويد أو آيفون، أو من خلال موقع تويتر على المتصفح.