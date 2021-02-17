تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة فيفو الصينية عن مواصفات هاتف فيفو الجديد الذي ستطلقه الشركة تحت اسم Vivo S9.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensty 1100، ومعالج رسوميات Mail-G77 MC9، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Origin OS.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وجودة عرض FULL HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات أكدّت بأن الشركة الصينية ستطلق هاتفها الجديد بسعر يصل إلى 425 دولار أمريكي.

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