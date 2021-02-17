مدير ريلمي التنفيذي يكشف عن هاتف ريملي نارزو 3 برو 5G

يوم أمس أكدت ريلمي أنها ستكشف عن معلومات جديدة عن سلاسلها القادمة في وقت قريب، وقد بدأ مدير ريلمي التنفيذي مادهاف سيث في الكشف عن هاتف ريملي نارزو 3 برو 5G، وقد تم بالفعل نشر صورة للمدير التنفيذي وهو يحمل الهاتف بين يديه على موقع ريلمي الرسمي، وقد ظهر الهاتف في علبة من اللون الأزرق وبالتزامن مع ذلك سمعنا عن التسريبات الأولى لمواصفات الهاتف.

الكشف عن هاتف ريملي نارزو 3 برو 5G

يأتي الهاتف وكما نرى من الصورة مع كاميرا خلفية ثلاثية وتصميم مشابه لهواتف ريلمي بشكل عام وللجيل السابق بشكل خاص، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع مستشعر بصمة مدمج في الجهة الجانبية للهاتف. صرّح السيّد سيث أيضًا أن ريلمي ستسمح لبعض المتابعين بتجربة الهواتف في بعض البلدان قبل إطلاقها بشكل رسمي.

أفادت الشائعات بأن هاتف ريلمي نارزو 30 برو 5G قادم مع شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، وهي التي ستضم ثقب للكاميرا الأمامية، ستأتي الشاشة بدقة FHD+ وبأبعاد 20:9، وهي أرقام معتادة ومناسبة دون شك.

لدينا هنا معالج Dimensity 800U من ميدياتك، هذا إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، بجانب ذاكرة تخزينية من نوع 128 جيجابايت، هذا في حين أن هذه الذواكر ستأتي من أنواع LPDDR4x وUFS 2.1 على الترتيب.

سيأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48+8+2 ميجابيكسل تنقسم للعدسات الرئيسية، التقريب والماكرو! وفي الأيام القادم ستظهر المزيد من المعلومات حول الهاتف بلا شك.