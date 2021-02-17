ابل تسجل براءة اختراع لشاشة ايفون بمعدل تحديث يصل إلى 240 هيرتز!

قامت ابل بتسجيل براءة اختراع من أجل تطوير شاشة ايفون بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 240 هيرتز بحسب موقع Apple Patents المختص بتتبع براءات اختراع ابل.

شاشة ايفون بمعدل تحديث 240 هيرتز!

ابل قامت رسمياً بتسجيل الفكرة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية، وهي عبارة عن معدل تحديث متغير للشاشة يصل حتى 240 هيرتز.

معدل تحديث الشاشة في الايفون وفقاً لبراءة الاختراع سوف يتراوح بين 60 هيرتز بصورة أساسية ويمكن أن يزيد ليصل إلى 120 أو 180 أو 240 هيرتز بشكل تلقائي.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2017 ، تحتوي أجهزة ايباد برو من ابل على تقنية في الشاشة تسمى برو موشن ProMotion والتي تغير معدل تحديث الشاشة تلقائياً حتى 120 هيرتز.

حالياً جميع هواتف الايفون تعمل شاشاتها بمعدل تحديث 60 هيرتز بما في ذلك هواتف الايفون الأحدث (سلسلة ايفون 12).

من المتوقع رؤية رفع كفاءة الشاشة في الايفون من ناحية معدل التحديث مع هواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري على أن يكون ذلك مصحوباً بخفض استهلاك الشاشة للطاقة أو زيادة سعة البطارية حتى لا يتأثر عمر البطارية في الشحنة الواحدة.

ابل سوف تفعل ذلك بالاستعانة بتقنية LTPO الجديدة في تصنيع الشاشة، وكذلك ترك المعالج يقرر من تلقاء نفسه متى يتم رفع معدل تحديث الشاشة ومتى يتم خفضها حفاظاً على البطارية.

حالياً جميع الهواتف المنافسة للايفون تقدم معدل تحديث عالٍ في الشاشة ومن ذلك سلسلة جالكسي S21 من سامسونج و Mi 11 من شاومي و ون بلس 8 على سبيل المثال وكلها تعمل بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز.

ما هو معدل تحديث الشاشة Refresh Rate ؟

معدل التحديث Refresh Rate في الشاشة يشير إلى سرعة تحديث الصور على الشاشة ويقاس هذا بوحدة الهيرتز. مثلاً الشاشة ذات معدل تحديث 60 هيرتز تقوم بعملية التحديث وعرض الصور عليها بمعدل 60 مرة في الثانية الواحدة.

معدل التحديث كلما زاد كلما قل وقت التأخير بين كل عملية تحديث والتي تليها وبالتالي إعطاء سلاسة أكبر للمحتوى المتحرك على الشاشة وخاصة الألعاب بالإضافة إلى أداء الرسوميات في واجهة النظام حيث سيشعر المستخدم بسرعة استجابة أكبر للمسات أصابعه على الشاشة.

مقالات ذات صلة: كيف يؤثر معدل تحديث الشاشة على عمر البطارية؟