المذيعة رضوى الشربيني تنضم لقائمة المصابين بكورونا

انضمت المذيعة المصرية رضوى الشربيني لقائمة المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجريت لها إيجابية.

حيث كشف الإعلامي خيري رمضان عن إصابة المذيعة المصرية بفيروس كورونا المستجد.

وقال الإعلامي المصري إنّ نتائج الفحوصات التي أجريت لزميلته وعائلتها أظهرت إصابة الجميع بالفيروس السريع الانتشار.

وأشار المذيع المصري إلى أنّ والدة رضوى نُقلت إلى العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين في جسمها.

وطلب خيري رمضان من جميع متابعي برنامجه الدعاء بالشفاء العاجل لزميلته وجميع أفراد عائلتها الموجودون حالياً في الحجر الصحي في المنزل.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر قد تجاوز 175 ألف إصابة وأدى لوفاة أكثر من 10 آلاف شخص.

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