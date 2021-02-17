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مايكروسوفت تُطلق سماعة لاسلكية بسعر 99 دولارا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Xbox.

وصممت الشركة الأمريكية سماعتها الجديدة لتعمل بشكل متوافق مع أجهزة الألعاب Xbox One و Xbox SeriesX وجهاز Xbox Series S، بالإضافة لأجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية التي تعمل بالبلوتوث.

وستحتوي السماعة الجديدة على وسائد قابلة للتدوير عبر حلقة تدعم التحكم في مستوى الصوت، والتوازن بين المحادثات والصوتيات في الألعاب.

وستدعم سماعة Xbox تقنية Windows Sonic، Dolby Atoms، وDTS التي تُنتج صوتاً مكانياً متعدد الاتجاهات.

وستضم ميكروفونات تدعم ميزة عزل الضوضاء، وتساعد على اتصال السماعة بأجهزة Xbox والأجهزة الذكية بوقتٍ واحد.

وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة قابلة للشحن من خلال منفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 99 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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