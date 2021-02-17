جدل كبير في أمريكا بعد اختفاء مواطن في ظروف غامضة

أثار الاختفاء المفاجئ للأمريكي كريستوفر فويتل جدلاً كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً مع عجز الشرطة المحلية في العثور على أي أثرٍ له.

وأظهرت كاميرات المراقبة أنّ الرجل البالغ من العمر 50 عاماً والذي يعيش في سان فرانسيسكو قد دخل منزله يوم 9 يناير الجاري ولم يخرج منه أبداً.

وقالت عائلة كريستوفر إنّ آخر رسالة أرسلها كانت لابنة أخته، حيث طلب منها أن تبلغ والداتها برؤية الرسائل بأمر عاجل.

وأبدت الشرطة الأمريكية التي حققت في حادثة الاختفاء دهشتها لعدم وجود أي دليل في شقته على وجوده أو وجود خطب ما.

أما عائلته فقد استعانت بمحقق لكشف لغز اختفائه، وقالت إنّه كان يتصرف بغرابة قبيل اختفائه، حيث عانى من الاكتئاب وكان ينشر منشورات تدل على رغبته بالذهاب إلى الجبال، بالإضافة لتواصله مع مشرد يدعى بود يقوم بأعمال سحر.

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