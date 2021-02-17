سوداني يصطاد تمساحاً عملاقاً أرعب أهل منطقته.. شاهد

تمكن المزارع السوداني محمد فضل المولى من اصطياد تمساح عملاق أرعب سكان منطقة حجر العسل الواقعة بولاية نهر النيل، وعاث فساداً فيها.

حيث تسبب التمساح العملاق الذي وصل طوله لحوالي 5 أمتار وعرضه لـ50 سم بمقتل شخصين، ونفوق عدد من الخراف في شهر يناير الماضي.

وقال المواطن البالغ من العمر 52 عاماً إنّه طارد التمساح لمدة 21 يوماً، قبل أن يقوم بإطلاق النار عليه ويغطس خلفه لأسفل النهر، حيث أمسك به بمساعدة أكثر من 22 شخصاً استخدموا حبالا وسلاسل غليظة لإخراج التمساح الضخم من الماء، وقاموا بتوثيق عملية الإمساك بالتمساح وإخراجه من الماء ووضعه في السيارة بمقطع فيديو حظي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي المقطع بانتشار بإشادة كبيرة على الإنترنت، حيث أبدى رواد تلك المواقع إعجابهم بشجاعة الرجل السوداني الذي أبعد الخطر عن منطقته.

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