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سلالة كورونا البريطانية تجتاح ألمانيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أنّ السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا قد انتشرت في ألمانيا بشكلٍ كبير.

وقال الوزير الألماني إنّ بيانات معهد روبرت كوخ أشارت لارتفاع نسبة الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل 6% إلى أكثر من 22 % خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ينس شبان أنّ السلالة الجديدة سريعة الانتشار وتسبب العدوى بشكل كبير، الأمر الذي سيجبر السلطات الصحية الألمانية على اتخاذ إجراءات عزل قاسية في حال ظلت الأرقام بارتفاع.

من جهة أخرى قالت شارون بيكوك مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كورونا إنّ السلالة البريطانية ستجتاح كافة أنحاء العالم على الأغلب، وأكدت حاجة البشرية لـ10 سنوات على الأقل للقضاء على كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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