سلالة كورونا البريطانية تجتاح ألمانيا

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أنّ السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا قد انتشرت في ألمانيا بشكلٍ كبير.

وقال الوزير الألماني إنّ بيانات معهد روبرت كوخ أشارت لارتفاع نسبة الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل 6% إلى أكثر من 22 % خلال أسبوعين فقط.

وأوضح ينس شبان أنّ السلالة الجديدة سريعة الانتشار وتسبب العدوى بشكل كبير، الأمر الذي سيجبر السلطات الصحية الألمانية على اتخاذ إجراءات عزل قاسية في حال ظلت الأرقام بارتفاع.

من جهة أخرى قالت شارون بيكوك مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كورونا إنّ السلالة البريطانية ستجتاح كافة أنحاء العالم على الأغلب، وأكدت حاجة البشرية لـ10 سنوات على الأقل للقضاء على كورونا.

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