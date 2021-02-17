الاتحاد الأوروبي يشن هجوماً على تيك توك

تقدّمت منظمة حماية المستهلك في أوروبا بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي ضد تطبيق تيك توك بسبب سياسة الخصوصية.

وبررت المنظمة طلبها بأنّ سياسة الخصوصية في التطبيق غير واضحة، وبأنّه فشل في حماية الأطفال من المحتوى المسيء.

وأشارت المنظمة إلى أنّ إدارة التطبيق قامت بتغيير سياسة الخصوصية في مناطق واسعة من أوروبا، دون أن تعلن عن تلك التغييرات ولا عن نوعية البيانات التي تجمعها.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون عن تيك توك إنّهم جاهزون للاستماع لوجهات النظر الأخرى، وتحسين بيئة الاستخدام.

يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سينظر بالشكوى المقدمة من منظمة حماية المستهلك أم لا.

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