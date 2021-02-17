رحيل أسطورة الساسا جوني باتشيكو عن عمر 85 عاماً

أعلنت “كوكي باتشيكو” زوجة أسطورة الساسا جوني باتشيكو عن وفاته عن عمرٍ يناهز 85 عاماً في نيويورك، بعد معاناة من أمراض الشيخوخة.

وقالت إنّه توفي بعد عدة أيام من إدخاله المستشفى بحالة طارئة، بعد إصابته بالتهابٍ رئوي أدى لتدهور حالته الصحية ووفاته.

وشكرت كوكي جميع الأشخاص الذين اتصلوا واطمأنوا على صحته وتمنوا له الشفاء.

ويُعد الموسيقي المولود في مدينة سانتياغو دي لوس كابابيروس في الدومينيكان عام 1935 واحداً من أساطير موسيقى الساسا.

وكان الموسيقي الراحل قد بدأ مسيرته في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن يقوم بتأسيس شركة فانيا ريكوردز في العام 1964 مع المحامي جيرالد جيري ماسوتشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية