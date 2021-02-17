السعال المزمن يدل على مرض يهدد الحياة

أكدت مؤسسة الرئة الألمانية خطورة السعال المزمن على حياة الإنسان، وقالت إنّه قد يكون دليلاً على الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن COPD.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أنّ السعال يصبح مزمناً في حال استمر لأكثر من يومين متتاليين، وقالت إنّه يدل على الانسداد الرئوي في حال صاحبه ضيق تنفس ودم في المخاط.

وأشارت مؤسسة الرئة الألمانية إلى أنّ الانسداد الرئوي يعني تضيق الشعب الهوائية بسبب العمليات الالتهابية، مما يُعرض الرئة للضرر.

وأكدت المؤسسة الألمانية عدم وجود علاج للانسداد الرئوي، لكنّها أكدت إمكانية إيقاف تطوره من خلال التوقف عن التدخين واستخدام الأدوية الموسعة للشعب الهوائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية