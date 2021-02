دراسة مخبرية وجدت أن طفرة فيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا “قد تقلل من حماية الأجسام المضادة”، التي أنتجها لقاح شركة “فايزر” الأميركية.

وحسب ماذكر موقع “إن بي سي نيوز” الأميركية، أن الدراسة توصلت إلى أن طفرة كورونا “الجنوب أفريقية” تقلل من حماية الأجسام المضادة للقاح فايزر بمقدار الثلثين.

وأشارت الدراسة إلى أن اللقاح لا يزال قادرا على مكافحة الفيروس، لكن “لا يوجد دليل حتى الآن من التجارب على الأشخاص على أن الطفرة تقلل من حماية اللقاح”.

وفي الدراسة، طور علماء فيروسا هندسيا يحتوي على نفس المتغيرات المحمولة على الجزء المرتفع من طفرة كورونا التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، والمعروفة باسم B.1.351.

واختبر الباحثون الطفرة على الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر، ووجدوا انخفاضا بمقدار الثلثين في مستوى الأجسام المضادة مقارنة بتأثيره على النسخة الأكثر شيوعا من الفيروس المنتشر في الولايات المتحدة ودول العالم.

ومع ذلك، قال الأستاذ بي يونغ شي، مؤلف ومشارك في الدراسة، إنه يعتقد أن لقاح فايزر لا يزال قادرا على الوقاية من الطفرة الجديدة.

وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة “نيو إنغلاند الطبية” (NEJM).

وفي سياق متصل، في وقت سابق، جرى رصد طفرتين لـ”كورونا المستجد” في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقلا إلى العديد من الدول، وقال المتخصصون آنذاك إن الطفرتين سريعتا الانتشار، لكن لا يوجد أي دليل على خطورتهما.

The post دراسة تُحذر من تأثير سلالة كورونا الأفريقية على فاعلية لقاح فايزر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا