القائمة الكاملة – سامسونج ترسل مميزات جالكسي S21 للهواتف الأقدم

سلسلة جالكسي S21 قد انطلقت مع عدد كبير من المميزات الجديدة، وهي مميزات واجهة OneUI 3.1 التي خرجت مع الهاتف والتي حدّثناكم عنها سابقًا، واليوم بدأت سامسونج في إرسال هذه المميزات في تحديث جديد لعدد من الهواتف الأقدم، واليوم نحدّثكم عن المميزات الجديدة.

سامسونج ترسل مميزات جالكسي S21 للهواتف الأقدم

الخواص الجديدة ستبدأ في الوصول حاليًا لهواتف جالكسي فولد الرائدة، إلى جانب أيضًا هواتف سلسلة جالكسي Z فليب، أضف إلى ذلك قدومها لسلاسل جالكسي نوت 10 وS10 وبالتأكيد هواتف جالكسي S20 ونوت 10، إضافة إلى ذلك، عدد كبير جدًا من هواتف سلسلة جالكسي A وجالكسي M سيحصل على المميزات الجديدة، لكن على مدى زمني تدريجي.

○ خاصية Eye Comfort Shield

ستصل خاصية حماية العين الجديدة مع التحديث الجديد، وهي التي تعمل على تقليل الضوء الأزرق بكل تلقائي ليتناسب مع العين البشرية ولا يؤذيها.

○ مميزات جالكسي S21: خواص Single Take وObject Eraser

ستحصل خاصية Single Take على تحديث جديد أيضًا، وهي الخاصية التي تتيح لك التقاط عدد من الصور في المرة الواحدة ومن ثم يقوم الهاتف بتحديد أفضلهم بشكل تلقائي لتستخدمها مباشرة، أما خاصية Object Eraser فتسمح بإزالة عناصر غير مرغوبة من الصور، كما بالصورة التالية:

○ التحكم في التركيز والتشبع التلقائي

هذه الخاصية ستسمح لك بالتحكم في التركيز بشكل أكثر احترافية، إلى جانب إمكانية التحكم في السطوع والتشبع للصور قبل التقاطها من الأساس.

○ التسجيل من أكثر من ميكروفون

واحدة من أهم مميزات جالكسي S21 هي خاصية Multi Mic Recording والتي تسمح لك بتسجيل الصوت في نفس الوقت من ميكروفون الهاتف ومن السماعات الخارجية أثناء تصوير الفيديو بوضع التصوير الاحترافي Pro Video Mode، وستتوفر هذه الخاصية لهواتف Note 20 وS20 وفولد وفليب فقط.

○ مميزات جالكسي S21: إزالة معلومات الصور

الآن -وكما بالصورة التالية- عند مشاركة الصور مع الأصدقاء باستخدام خاصية Private Share سيكون بإمكانك إزالة المعلومات من الصور وهي المعلومات التي تضم الكاميرا المستخدمة للتصوير والتاريخ والموقع.. إلخ