ابل تعتمد نظاماً جديداً لإصلاح هواتف ايفون 12 و 12 ميني!

قامت إدارة ابل بتوزيع مذكرة داخلية لمراكز الصيانة التابعة لها والمراكز المعتمدة منها من أجل اتباع نظام جديد فيما يتعلق بإصلاح هواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني.

الإصلاح بدلاً من الاستبدال

حالياً هناك بعض المشكلات في هواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني لا يتم حلها إلا باستبدال الهاتف بهاتف آخر.

بداية من يوم 23 فبراير من عام 2021 الجاري، فإن أي مشاكل بخلاف الشاشة والكاميرا في اللوحة الأم أو نظام التعرف على الوجه Face ID أو جسم الهاتف الخارجي (الظهر الزجاجي) أو البطارية أو نظام الشحن اللاسلكي وغيرها في هواتف ايفون 12 و ايفون 12 ميني سوف تخضع للإصلاح في ذات الجهاز عوضاً عن استبدال الجهاز بالكامل كما كان يحدث.

لكي تتم عملية الإصلاح يجب أن تكون الكاميرا والشاشة خالية من أية أضرار حتى تقوم ابل أو وكلائها المعتمدين بعملية الإصلاح، حيث ستوفر لهم ابل الجزء الخلفي من الهاتف بالكامل كقطعة غيار (لا يشمل ذلك الشاشة والكاميرا).

مثلاً إذا تعرض الجزء الخلفي من جهاز ايفون 12 أو ايفون 12 ميني للتلف كانكسار الزجاج سيكون بإمكان مهندسي الصيانة علاج المشكلة باستخدام قطع الغيار الجديدة التي توفرها ابل لهم وذلك بتثبيت جزء خلفي جديد على للشاشة والكاميرا.

هذا القرار سوف يسري بداية من نهاية شهر نوفمبر الجاري في جميع الدول التي تبيع هواتف ايفون 12 / ميني الجديدة، والسبب تقليل تكلفة الإصلاح بجانب أهداف أهرى كتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

هواتف ايفون 12 برو / برو ماكس لا يبدو أنها مشمولة حالياً في هذا القرار إذ أن خيار الاستبدال هو الخيار المتاح الأرجح إذ تعرضت أي مكونات الجهاز للتلف باستثناء الشاشة والكاميرا اللتين يمكن استبدالهما بصورة أسهل.

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