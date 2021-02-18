هواتف سامسونج تغلق التطبيقات في الخلفية بعنف – إليك طريقة حل المشكلة

الهواتف الذكية لديها معايير قوية من حيث نظام التشغيل والتعديلات التي تتم عليه من كل شركة، ومن ضمن هذه التعديلات هي عمل التطبيقات في الخلفية، عمل التطبيقات في الخلفية Background هو واحد من أهم مستهلكات الطاقة، وهو أحد أهم عوامل انخفاض شحن البطارية بمرور الوقت، ويبدو أن سامسونج قد بالغت في الحد من هذه المشكلة.

حل مشكلة إغلاق التطبيقات في الخلفية في هواتف سامسونج

يبدو أن تحديث أندرويد 11 قد بالغ في عمل خاصية إغلاق التطبيقات في الخلفية، وذلك حسب مصدر متخصص في تقييم الهواتف من ناحية إغلاق التطبيقات في الخلفيّـة، وسامسونج الآن تحتل المرتبة الأولى من حيث أكثر الهواتف عنفًا في منع التطبيقات من العمل في الخلفية!

بعد تحديث أندرويد 11 المصحوب بواجهة OneUI 3.0 و3.1 أصبحت هواتف الشركة لا تسمح أبدًا لأي تطبيق بالعمل في الـBackground إلا إذا تم إعطاؤه تصريحًا بذلك بشكل فعلي ويدوي! وفي واقع الحال، إعطاء هذا التصريح هو أمر مجهد، وفيما يلي الطريقة:

1- ادخل للإعدادات

2- إعدادات التطبيقات

3- توجه للتطبيق الذي تريد له العمل بحرية

4- توجه إلى إعدادات البطارية من داخل إعدادات التطبيق

5- توجّه إلى تحسين البطارية Battery Optimization من نفس المكان

6- ضمن هذه القائمة اختر عرض كل التطبيقات App Apps

7- قم بمنع تحسين البطارية بخيار Don’t Optimize للتطبيق الذي تريد له العمل في الـBackground

بشكل عام النظام يعمل بشكل تكيفي مع التطبيقات، ويمكن أن لا تواجهك المشكلة خصوصًا لو كان التطبيق مهم، لكن المصدر قد ذكر أن بعض التطبيقات الأساسية مثل تطبيقات الصحة لم تعد قادرة على العمل في الخلفية من الأساس! وهي مشكلة كبيرة بدون شك.

باتباعك الخطوات السابقة سيكون التطبيق قادر على العمل في الخلفية بحرية، كذلك إن كانت هذه النقطة حساسة بالنسبة لك فلا تستخدم وضع توفير الطاقة Power Saving من الأساس.

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