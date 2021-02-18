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كروز يُنهي تصوير المهمة المستحيلة 7.. ويُعطّل الجزء الثامن

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد كريستوفر ماك كويري مخرج فيلم “المهمة المستحيلة 7” انتهاء عمليات التصوير بعد تعثرات كثيرة حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المخرج إنّ أعمال التصوير في دولة الإمارات قد انتهت، وإنّ الفريق سيعود إلى لندن لوضع اللمسات الأخيرة على العمل قبل إطلاقه.

وكان فيروس كورونا قد تسبب بتأجيل عمليات التصوير لعدة مرات، وذلك بسبب الإغلاق الذي شهده العالم بعد انتشار الوباء فيه.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة المنتجة للعمل بطرحه في دور السينما العالمية ومنصات البث يوم 19 نوفمبر القادم.

يذكر أنّ عرض الجزء الثامن من السلسلة الشهيرة تأجل من 4 نوفمبر 2022 لوقت لاحق بسبب ارتباط بطل السلسلة توم كروز بأعمال أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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