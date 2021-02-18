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الهيكل الغامض يظهر في الكونغو.. والسكان يحرقونه

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي الهيكل المعدني الغامض الذي ظهر في القارة الأمريكية وأوروبا في فترة سابقة مصيرا مأساوياً في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

حيث تفاجأ سكان العاصمة كينشاسا بظهور الهيكل الغامض يوم 14 فبراير الجاري في حي باندال.

وقام سكان العاصمة خلال الأيام التي تلت ظهور الهيكل الذي يصل ارتفاعه لـ3 أمتار بالتقاط صور سيلفي، قبل أن يقوموا بإحراقه.

ونشر سكان العاصمة مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر قيامهم بحرق الهيكل الذي ظهر لأول مرة في صحراء يوتا بأمريكا قبل أن يظهر في رومانيا، وتركيا.

يذكر أنّ سكان العالم أجروا مقارنة بين الهيكل الغامض، والهيكل الذي ظهر في فيلم أوديسا الفضاء الذي عُرض في العام 2001.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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