الهيكل الغامض يظهر في الكونغو.. والسكان يحرقونه

لقي الهيكل المعدني الغامض الذي ظهر في القارة الأمريكية وأوروبا في فترة سابقة مصيرا مأساوياً في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

حيث تفاجأ سكان العاصمة كينشاسا بظهور الهيكل الغامض يوم 14 فبراير الجاري في حي باندال.

وقام سكان العاصمة خلال الأيام التي تلت ظهور الهيكل الذي يصل ارتفاعه لـ3 أمتار بالتقاط صور سيلفي، قبل أن يقوموا بإحراقه.

ونشر سكان العاصمة مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر قيامهم بحرق الهيكل الذي ظهر لأول مرة في صحراء يوتا بأمريكا قبل أن يظهر في رومانيا، وتركيا.

يذكر أنّ سكان العالم أجروا مقارنة بين الهيكل الغامض، والهيكل الذي ظهر في فيلم أوديسا الفضاء الذي عُرض في العام 2001.

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