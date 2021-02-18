هل بدأت ابل العمل على شبكات الجيل السادس 6G ؟

ابل أطلقت سلسلة هواتف ايفون 12 كأول المنتجات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G لها، تلك التقنية التي لازالت في مهدها على مستوى الانتشار. الآن تطل علينا شبكة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية بتقرير جديد حول نية ابل البدء في تطوير شبكات الجيل السادس 6G.

ابل و شبكات الجيل السادس 6G

وفقاً لتقرير موقع بلومبيرج، فإن ابل حالياً تقوم بتوظيف مهندسين من ذوي الخبرة للعمل بمكاتبها في وادي السليكون و سان دييجو حيث تطور الشركة الشرائح والشبكات اللاسلكية.

وبحسب ما جاء في نص إعلان الوظائف الصادر عن ابل، فإنها تطمح لتعيين أُناس في وظائف شاغرة لديها من أجل المساهمة في البحث والتطوير وتصميم شبكات الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية (شبكات الجيل السادس 6G) على مدار العقد المقبل.

المجموعة التي ستقوم ابل بتوظيفها ستشارك في العمل البحثي الأكاديمي الخاص بتلك الشبكات، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الفعلية لاستخدامها على أرض الوقع.

شبكات الجيل السادس 6G قادمة في عام 2030

قيام ابل بالبدء في تطوير شبكات الجيل السادس 6G مبكراً ليس أمراً مستغرباً، فهي لا تريد للشركات الصينية الرائدة في مجال الاتصالات مثل هواوي أن تسبقها لذلك كما هو الحال مع شبكات الجيل الخامس 5G.

من المتوقع أن تكون شبكات الجيل السادس 6G متاحة للاستخدام على نطاق عالمي للمستخدمين حول العالم بحلول نهاية العقد الجاري أي في عام 2030 تقريباً.

على وقع التقدم الصيني الهائل في مجال شبكات الجيل الخامس 5G، تم إنشاء تحالف يضم كبرى الشركات الأمريكية وحلفائها نهاية عام 2020 الماضي وقد ضم شركات مثل ابل وإنتل وجوجل وسيسكو و LG وغيرهم.

هدف التحالف هو العمل على تطوير وبناء شبكات الجيل الخامس 5G الحالية، وكذلك تطوير الأجيال اللاحقة من شبكات الاتصالات كالجيل السادس وما يليه.

هناك شركات أخرى بدأت بالفعل العمل على شبكات الجيل السادس مثل شركة الاتصالات الأمريكية AT&T التي حذت حذو ابل وبدأت في توظيف الكفاءات لديها، وللشركة الأمريكية خطط طموحة في ذلك إذ صرحت أن سدالسرعة المتوقعة لتلك الشبكات قد تبلغ 100 ضعف ما هي عليه شبكات الجيل الخامس لكن ذلك لن يتحقق قبل عام 2030 كما سبق وأشرنا.

موقف ابل الحالي

في هواتف ايفون 12 قامت ابل بالتعاون مع شركة كوالكم والحصول على مودم الجيل الخامس 5G منها والمعروف باسم Qualcomm X55 بعد تسوية الخلافات القضائية بينها.

في هواتف ايفون 13 وايفون 14 على مدار العامين المقبلين سوف تستمر ابل بالاعتماد على أجهزة المودم من كوالكم قبل أن تستخدم مودم الجيل الخامس الخاص بها ابتداءً من عام 2023.