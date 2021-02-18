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خبراء أمنيون يكتشفون ثغرات في تطبيق Shareit الشهير

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشفت شركة Trend Micro لأمن تكنولوجيا المعلومات عدة ثغرات في تطبيق Shareit الأكثر شهرة في العالم لنقل الملفات.

وأكدت الشركة الرائدة في مجال أمن المعلومات إمكانية استخدام التطبيق لتسريب بيانات المستخدم الحساسة، وتنفيذ عمليات برمجة عشوائية من خلال التصاريح التي يطلقها التطبيق.

بالإضافة إلى أنّ التطبيق يطلب من المستخدم الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل، وجميع الوسائط، الموقع، الكاميرا، والميكروفون.

وقالت الشركة إنّها اضطرت لكشف الثغرات الـ3 لعدم استجابة الشركة لها، ولعدم قيامها بإصدار تحديث يسد هذه الثغرات ويحمي بيانات المستخدمين.

وطالبت الشركة المستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق بشكل فوري في حال لم تقم الشركة المالكة للتطبيق بإصدار تطبيق تسد من خلاله الثغرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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