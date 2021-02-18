الآن يمكنك مشاركة تطبيقات أندرويد مع الأصدقاء عبر Nearby Share

خاصية Nearby Share التي أطلقتها جوجل من فترة قصيرة هي عبارة عن وسيلة سهلة وبسيطة لمشاركة الصور والملفات والروابط مع المحيطين بك والتي تشبه في جوهرها خاصية AirDrop في منتجات أبل، وفي تحديثها الجديد اليوم أصبحت تلك الخاصية تسمح بـ مشاركة تطبيقات أندرويد أيضًا، وهي ميزة رائعة بلا شك.

مشاركة تطبيقات أندرويد مع الأصدقاء عبر Nearby Share

طريقة مشاركة التطبيقات عبر Nearby Share مبتكرة في حد ذاتها، حيث أنها تسمح لك مشاركة التطبيقات بالاعتماد على متجر بلاي نفسه! وكل ما أنت في حاجة إليه هو فتح تطبيق جوجل بلاي ومن ثم التوجّه إلى قائمة Share Apps الجديدة، كما بالصورة التالية:

سيمكنك تحديد كل التطبيقات التي تريد مشاركتها ضمن التطبيقات المتاحة لديك ومن ثم الضغط على أيقونة الإرسال الموضحة في الصورة السابقة، ومن ثم تحديد الجهاز الذي تريد إرسال التطبيقات له من ضمن الأجهزة التي ستظهر لك، ولا شك أن هذه الخاصية تحتاج منك تشغيل الواي-فاي، البلوتوث ومعلومات الموقع الجغرافي.

• تعرف على خاصية Nearby Share التي تتيح نقل البيانات بين جهازين اندرويد

خاصية Nearby Share هي خاصية من جوجل تسمح لك بمشاركة الملفات مع من هم حولك، ونحن نوصي بالاعتماد عليها بدلًا من تطبيقات الطرف الثالث لما تسببه من تهديد على أمنك وخصوصيتك ولأنها أيضًا تعرض الإعلانات! نذكر أيضًا أن هواتف سامسونج تمتلك خاصية مشابهة وهي Quick Share وكذلك Private Share.